Beşiktaş'ta en çok oynayan futbolcu Tammy Abraham oldu Beşiktaş’ta İngiliz futbolcu Tammy Abraham, Kasımpaşa maçıyla birlikte bu sezon siyah-beyazlılar adına her maçta oynayan tek futbolcu oldu. Abraham, siyah-beyazlıların bu sezon oynadığı 16 karşılaşmada da görev aldı.