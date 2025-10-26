Beşiktaş'ta en çok oynayan futbolcu Tammy Abraham oldu

- Beşiktaş'ta Tammy Abraham, bu sezon tüm maçlarda oynayan tek futbolcu oldu.
- Siyah-beyazlıların 16 karşılaşmasında forma giyip 9 gol, 2 asistle katkı sağladı.
- Kasımpaşa maçında 11'de başlayıp 75. dakikada oyundan çıktı.
Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş, konuk olduğu Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.
Siyah-beyazlılarda bu maça da 11'de başlayan İngiliz santrfor Tammy Abraham, takımı adına bu sezon en çok forma şansı bulan isim oldu.
MAÇLARIN HEPSİNDE OYNADI
28 yaşındaki futbolcu, 10 Süper Lig, 6 da Avrupa kupalarında forma giyerek tüm kulvarlarda 9 gol, 2 asistlik performans gösterdi.
Karşılaşmaya 11’de başlayan Tammy Abraham yerini 75. dakikada Jota Silva’ya bıraktı.