Beşiktaş'ta en çok oynayan futbolcu Tammy Abraham oldu

Beşiktaş’ta İngiliz futbolcu Tammy Abraham, Kasımpaşa maçıyla birlikte bu sezon siyah-beyazlılar adına her maçta oynayan tek futbolcu oldu. Abraham, siyah-beyazlıların bu sezon oynadığı 16 karşılaşmada da görev aldı.

Yayınlama Tarihi: 26.10.2025 22:32
  • Beşiktaş'ta Tammy Abraham, bu sezon tüm maçlarda oynayan tek futbolcu oldu.
  • Siyah-beyazlıların 16 karşılaşmasında forma giyip 9 gol, 2 asistle katkı sağladı.
  • Kasımpaşa maçında 11'de başlayıp 75. dakikada oyundan çıktı.

Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş, konuk olduğu Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

Siyah-beyazlılarda bu maça da 11'de başlayan İngiliz santrfor Tammy Abraham, takımı adına bu sezon en çok forma şansı bulan isim oldu.

MAÇLARIN HEPSİNDE OYNADI

28 yaşındaki futbolcu, 10 Süper Lig, 6 da Avrupa kupalarında forma giyerek tüm kulvarlarda 9 gol, 2 asistlik performans gösterdi.

Karşılaşmaya 11’de başlayan Tammy Abraham yerini 75. dakikada Jota Silva’ya bıraktı.

