Beşiktaş'ta erteleme maçları endişesi

Beşiktaş’ta erteleme maçları teknik heyeti düşündürüyor.

10 Ağustos’ta oynanması planlanan Kayserispor karşılaşması, siyah-beyazlıların Avrupa mücadelesi nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 24 Eylül’e ertelenmişti.

SERGEN YALÇIN ZORLANACAK

Teknik direktör Sergen Yalçın, ayrılan oyuncular nedeniyle Kayseri'de kadro kurmakta zorlanacak.

Çünkü siyah beyazlılar, 10 Ağustos'tan sonra yaptığı transferlerden bu maçta faydalanamayacak.

Beşiktaş, 10 Ağustos’ta tescilli olan ve o dönemde A takım listesine giren isimlerle sahaya çıkabilecek.

AYRILANLAR-GELENLER

O dönemde lisansı olan Ernest Muçi, Al-Musrati, Amir Hadziahmedovic, Tayyip Talha Sanuç ve Alex Oxlade-Chamberlain takımdan ayrıldı.

O tarihten sonra kadroya katılan Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, Taylan Bulut, Vaclav Cerny, El-Bilal Toure ve Cengiz Ünder ise Kayserispor maçında görev yapamayacak.

TALİMATA GÖRE KADRO KURACAK

Bu durumda Teknik Direktör Sergen Yalçın, talimata uygun isimlerle kadro oluşturmaya çalışacak.

BEŞİKTAŞ DAHA SONRA KONYASPOR'LA KARŞILAŞACAK

Beşiktaş, diğer erteleme maçında ise Konyaspor ile karşılaşacak.

24 Ağustos'ta oynanması gereken mücadele, federasyon tarafından ertelenmişti.

Bu tarihten önce sözleşme imzalanan Rıdvan Yılmaz ve Taylan Bulut, Konya'da forma giyebilecek.