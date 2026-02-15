Beşiktaş'ta galibiyet golü Mustafa Hekimoğlu'ndan

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir ile mücadele etti ve rakibini 3-2'lik skorla yendi.

Beşiktaş'ta galibiyeti getiren golü Mustafa Hekimoğlu attı.

Müsabakanın 90+7. dakikasında Milot Rashica'nın sağ taraftan ortasında kale önünde bulunan Mustafa, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 3-2 yaptı.

18 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki ilk golünü kaydetti.

86'DA OYUNA GİRDİ

Maça yedek başlayan genç futbolcu, 86. dakikada Hyeon-Gyu Oh'un yerine oyuna dahil oldu.

Mustafa Hekimoğlu, bu sezon Süper Lig'de 8, Türkiye Kupası'nda ve Avrupa kupalarında da 1'er olmak üzere toplam 10 müsabakada forma giydi.

"BU GOL ÇOK GÜZEL OLDU"

Maçın ardından siyah-beyazlılarda galibiyet golünü atan Hekimoğlu, açıklamalarda bulundu.

Geçirdiği sakatlık sürecinde kendisine deste olan Orkun Kökçü ve Sergen Yalçın'a teşekkürlerini ileten Hekimoğlu, "Maçı çok iyi oynadık. Ben de galibiyeti getirdiğim için çok mutluyum. Orkun Ağabeyime ve tüm ağabeylerime çok teşekkürler. Bir sürü isim var, hepsi benle ilgileniyor. Sergen Hoca ile iyi bir ivme yakaladık. İnşallah bunu devam ettireceğiz. Bu yıl biraz sakatlık yönünden bol bir sezon geçti benim için. Bu gol çok güzel oldu ve geri dönüşün sinyalleri oldu benim için." ifadelerini kullandı.