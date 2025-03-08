Beşiktaş'ta Gaziantep FK maçının hazırlıkları devam etti

İHA

Beşiktaş, Süper Lig’in 27. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maç ve duran top çalışmasıyla maçla tamamlandı.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

ÇİÇEK VE HEDİYE TAKDİM EDİLDİ

Beşiktaşlı oyuncular ve teknik ekip, antrenman öncesinde, kulüp bünyesinde çalışan görevli kadın personellerin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlayarak çiçek ve hediye takdim etti.

HAZIRLIKLAR YARIN SONA ERECEK

Siyah-beyazlılar, Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak.