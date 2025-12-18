Abone ol: Google News

Zlatan Ibrahimovic'in oğlu Vincent, Milan ile sözleşme imzaladı

Milan Kulübü, 17 yaşındaki İsveçli orta saha oyuncusu Vincent Ibrahimovic'in ilk profesyonel kontratına imza attığını duyurdu.

Yayınlama Tarihi: 18.12.2025 21:57
Eski İsveçli yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic'in oğlu Vincent Ibrahimovic, İtalya ekibi Milan ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Kulübün açıklamasında, 17 yaşındaki İsveçli orta saha oyuncusu Vincent Ibrahimovic'in ilk profesyonel kontratına imza attığı belirtildi.

18 YAŞ ALTI TAKIMINA YÜKSELDİ

Vincent, 2022'de altyapısına dahil olduğu Milan'da bu sezon 18 yaş altı takımına yükseldi.

BÜYÜK OĞLU DA İMZALAMIŞTI

Zlatan Ibrahimovic'in büyük oğlu Maximilian da geçen yıl Milan ile profesyonel sözleşme imzalamıştı.

MILAN KARİYERİ

Futbolculuk döneminde Milan formasıyla 163 maça çıkıp 93 gol atan Zlatan, 2010-11 ve 2021-22 sezonlarında lig şampiyonluğu yaşamıştı.

