Zlatan Ibrahimovic'in oğlu Vincent, Milan ile sözleşme imzaladı

- Vincent Ibrahimovic, Milan ile ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı.
- 17 yaşındaki İsveçli oyuncu, İtalyan kulübünün alt yapısından yetişerek 18 yaş altı takımına yükseldi.
- Babası Zlatan Ibrahimovic de Milan'da başarılı bir kariyere sahipti.
Eski İsveçli yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic'in oğlu Vincent Ibrahimovic, İtalya ekibi Milan ile profesyonel sözleşme imzaladı.
Kulübün açıklamasında, 17 yaşındaki İsveçli orta saha oyuncusu Vincent Ibrahimovic'in ilk profesyonel kontratına imza attığı belirtildi.
18 YAŞ ALTI TAKIMINA YÜKSELDİ
Vincent, 2022'de altyapısına dahil olduğu Milan'da bu sezon 18 yaş altı takımına yükseldi.
BÜYÜK OĞLU DA İMZALAMIŞTI
Zlatan Ibrahimovic'in büyük oğlu Maximilian da geçen yıl Milan ile profesyonel sözleşme imzalamıştı.
MILAN KARİYERİ
Futbolculuk döneminde Milan formasıyla 163 maça çıkıp 93 gol atan Zlatan, 2010-11 ve 2021-22 sezonlarında lig şampiyonluğu yaşamıştı.