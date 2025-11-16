Beşiktaş'ta günün ilk idmanı gerçekleşti

- Beşiktaş, Samsunspor maçı için hazırlıklarına Sergen Yalçın yönetiminde başladı.
- Sabah yapılan antrenman yaklaşık 1 saat sürdü ve salonda gerçekleşti.
- Rafa Silva antrenmana katılmadı; akşam Beşiktaş'ın ikinci idmanı yapılacak.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Pazar günü Samsunspor ile sahasında karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına günün ilk çalışmasıyla devam etti.
Kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde salonda yapılan antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.
RAFA SILVA YOK
Siyah-beyazlı oyuncular, idmanda gruplar halinde kuvvet, koordinasyon ve esneklik çalıştı.
Portekizli futbolcu Rafa Silva, antrenmanda yer almadı.
HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK
Beşiktaş, Samsunspor karşılaşmasının hazırlıklarını günün ikinci çalışmasıyla akşam sürdürecek.