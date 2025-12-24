Fenerbahçe, Türkiye Kupası’nda Beşiktaş’a 12. kez yenildi

- Fenerbahçe, Türkiye Kupası C Grubu'nda Beşiktaş'a 2-1 yenilerek bu kulvarda 12. mağlubiyetini aldı.
- Türkiye Kupası'ndaki 23. karşılaşmalarında Beşiktaş, 12. kez Fenerbahçe'yi mağlup etti.
- Beşiktaş, ezeli rakipler arasındaki toplamda 130. galibiyetini elde etti.
Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadıköy’de karşı karşıya geldi.
Ezeli rakipler, Türkiye Kupası’nda 23. randevuya çıkarken gülen taraf siyah-beyazlılar oldu.
Bu müsabaka öncesi Beşiktaş’ın 11, Fenerbahçe’nin 5 galibiyeti bulunuyordu.
Taraflar arasında kupada oynanan 6 mücadele ise berabere sonuçlandı.
BEŞİKTAŞ, 130. GALİBİYETİNİ ALDI
Öte yandan ezeli rakipler arasındaki 363. randevuda Beşiktaş, 130. galibiyetini elde etti.
Ezeli rakipler arasındaki karşılaşmalarda Beşiktaş gol sayısını 463’e yükseltirken, Fenerbahçe gol sayısını 503 yaptı.
İki taraf arasında bu sezon Süper Lig’de oynanan derbiyi Fenerbahçe, 3-2’lik skorla kazandı.