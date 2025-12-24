Beşiktaş bu sezon ilk derbi galibiyetini yaşadı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beşiktaş, Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında konuk olduğu Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup etti.

Siyah-beyazlıların golleri 33. ve 90+1. dakikalarda Vaclav Cerny’den geldi.

Siyah-beyazlılar bu galibiyetle birlikte bu sezon ilk kez bir derbiden 3 puanla ayrıldı.

BEŞİKTAŞ'IN BU SEZON ALDIĞI SONUÇLAR

Süper Lig’de deplasmanda karşılaştığı Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, Dolmabahçe’de ise Fenerbahçe’ye 2-0 öne geçtiği mücadeleden 3-2’lik mağlubiyetle ayrılmıştı.

Siyah-beyazlılar, ayrıca konuk olduğu Trabzonspor’la da 3-3 berabere kalarak 1 puana razı oldu.