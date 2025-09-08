Beşiktaş'ta kanat bölgesine oyuncu arayışı sürüyor...

Süper Lig'de son yıllarda istediği başarıyı yakalayamayan Beşiktaş, transfer döneminde çok sayıda ismi kadrosuna kattı.

Ancak siyah-beyazlıların hala eksikleri bulunuyor...

Bu eksik bölgelerin başında ise sol kanat geliyor.

BİR TÜRLÜ KANAT TRANSFERİ YAPILAMADI

12 Eylül'de bitecek transfer dönemi öncesi uzun süredir sol kanada oyuncu arayan Beşiktaş, henüz beklenen takviyeyi yapamadı.

Hemen hemen her gün yeni bir isim gündeme geliyor.

Al Shabab’tan Carrasco, Sassuolo'dan Armand Lauriente, Liverpool’dan Federico Chiesa, Arsenal’den Leandro Trossard ve Chelsea’den Raheem Sterling için girişimler sürüyor.

ÖNE ÇIKAN BİR SÜRÜ İSİM VAR

Ayrıca Fenerbahçe ile Cengiz Ünder’in kiralanması için görüşmeler devam ediyor.

Ajax ise Mika Godts için yapılan teklifi reddetti.

Teknik Direktör Sergen Yalçın gelecek oyuncunun yolunu dört gözle bekliyor.