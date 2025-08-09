Beşiktaş'ta kanat transferi için rota Jadon Sancho...

Beşiktaş'ta sıra geldi kanat transferine...

Siyah-beyazlılar hem sağ hem de sol kanada birer takviye yapmayı planlıyor.

Daha önce de üzerinde durulan isimlerden olan Jadon Sancho için yönetim yeniden atağa kalktı.

YENİDEN ATAĞA GEÇİLDİ

Manchester United’ın 25 yaşındaki futbolcusunun Borussia Dortmund’a gideceği konuşuluyordu ancak Alman ekibi transferden çekildi.

Juventus da işi ağırdan alıyor.

BEŞİKTAŞ İHTİMALİ ARTTI

Talk Sport’un haberine göre siyah-beyazlı yöneticiler, hem oyuncuya hem de kulübüyle iletişime geçerek taleplerini öğrenmek istedi.

25 yaşındaki İngiliz yıldız için daha önce yapılan ilk görüşmelerde, oyuncunun 10 milyon euro net maaş talebi nedeniyle ilerleme sağlanamamıştı.

Ancak son gelişmelere göre Sancho’nun bu rakamda indirime gitmeye hazır olduğu belirtildi.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Beşiktaş yönetimi, Sancho transferinde tıpkı Abraham transferinde olduğu gibi avantajlı şartlar oluşturmayı planlıyor.

Manchester United’ın ise oyuncusu için yaklaşık 20 milyon Euro bonservis beklentisi olduğu ifade ediliyor. Siyah-beyazlıların bu rakamı aşağıya çekmek için yoğun mesai harcadığı öğrenildi.

Ayrıca Aston Villa’nın Evann Guessand ile sözleşme imzalamasının ardından Beşiktaş’la adı anılan Jamaikalı sağ kanat Leon Bailey’nin ayrılmasına izin verebileceği ifade edildi.