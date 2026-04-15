Beşiktaş'ta Kartal Kayra Yılmaz ameliyat oldu

Beşiktaş, sakatlığı bulunan Kartal Kayra Yılmaz'ın ameliyat olduğunu duyurdu.

Sakatlığı sonrası ameliyat olan 25 yaşındaki futbolcunun, sezonun kalanında forma giymesi beklenmiyor.

Beşiktaş'ta bu sezon 23 maçta süre bulan Kartal Kayra Yılmaz, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.

SON DURUMU

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

Futbolcumuz Kartal Kayra Yılmaz, geçirdiği ayak bileği yaralanması sonrası planlanan cerrahi tedavi programı kapsamında sponsor hastanemizde Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Kerem Ülkü tarafından ameliyat edildi. Artroskopik kollateral bağ rekonstrüksiyonu uygulanan futbolcumuzun sağlık durumu iyi olup sürecin devamında rehabilitasyon çalışmalarına başlanması planlanmıştır.