Beşiktaş'ta Kayserispor karşısında 10 eksik birden

Süper Lig'de 1. haftanın erteleme maçında, Zecorner Kayserispor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

24 Eylül Çarşamba günü, Kayseri'de oynanacak olan müsabakada siyah-beyazlı ekibi büyük bir problem bekliyor.

SERGEN YALÇIN'I ZORLAYAN KONU

Süper Lig'de şu ana kadar dört maça çıkan, iki galibiyet ve iki yenilgi alan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ı düşündüren konu kadro...

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde St. Patrick's takımıyla oynayacağı maç nedeniyle ertelenen Kayserispor karşılaşmasının ilk tarihinden sonra takımına kattığı oyuncuları statü gereği maç kadrosuna dahil edemeyecek.

8 TRANSFER OLMAYACAK

Siyah-beyazlıların Kayserispor maçının ilk tarihinin ardından kadrosuna kattığı oyuncular şu şekilde:

Taylan Bulut, Gökhan Sazdağı, Djalo, Rıdvan Yılmaz, Vaclav Cerny, El Bilal Toure, Cengiz Ünder, Jota Silva.

SAKATLIKLAR DA DÜŞÜNDÜRÜYOR

Öte yandan Beşiktaş'taki iki sakatlık da Sergen Yalçın'ı zora sokan bir başka durum olarak öne çıkıyor.

Siyah-beyazlılarda Salih Uçan ve Mustafa Erhan Hekimoğlu, sakatlıklarının devam etmesi halinde Kayserispor karşısında forma giyemeyecek.