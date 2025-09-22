Abone ol: Google News

Beşiktaş'ta Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Kayserispor ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarına devam ediyor.

Yayınlama Tarihi: 22.09.2025 16:58
Süper Lig'de 1. haftanın erteleme maçında Kayserispor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

İDMANDAN NOTLAR

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda, oyuncuların ısınma koşuları ve 5'e 2 top kapma idmanı sonrasında çift kale taktik maç yaparak çalışmayı tamamladıkları aktarıldı.

BEŞİKTAŞ, KAYSERİSPOR DEPLASMANINDA

Kayserispor - Beşiktaş karşılaşması 24 Eylül Çarşamba günü, saat 20.00'de Kayseri Stadı'nda oynanacak.

