Arroyo'nun paylaşımı, Beşiktaşlıları kızdırdı

Beşiktaş, genç futbolcu Keny Arroyo’nun transferi konusunda Brezilya ekibi Cruzeiro ile anlaşmaya vardı. 19 yaşındaki Ekvadorlu hücum oyuncusunun transferi, siyah-beyazlılar için önemli bir gelir kapısı olacak.

7,5 MİLYON EURO GELİR BEKLENİYOR

Beşiktaş’ın, bu transferden 7,5 milyon Euro kazanç elde edeceği öne sürüldü. Arroyo, geçen sezonun devre arasında 5,6 milyon Euro bonservis bedeliyle Beşiktaş’a katılmıştı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ

Cruzeiro’ya transferi kesinleşen genç futbolcu, Instagram hesabından mavi-beyazlı renkleri içeren bir paylaşım yaparak “Tic tac” notunu ekledi. Bu paylaşım, transfer sürecine gönderme olarak yorumlandı.

BEŞİKTAŞ TARAFTARI: "HİÇBİR ŞEY YAPMADIN, BİR DAHA GELME"

Beşiktaş taraftarları, performansıyla beklentilerin altında kalan Arroyo’nun paylaşımına sosyal medyadan tepki gösterdi. Bazı taraftarlar, “Hiçbir şey yapmadı, bir de transfer şovunda! Bir daha geri gelme” yorumlarıyla genç oyuncuya sert eleştiriler yöneltti.