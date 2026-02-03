Abone ol: Google News

Beşiktaş'ta Kocaelispor maçının hazırlıkları sürüyor

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Kocaelispor ile oynayacağı kupa maçının hazırlıklarına devam etti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 03.02.2026 14:29
Beşiktaş'ta Kocaelispor maçının hazırlıkları sürüyor
  • Beşiktaş, Türkiye Kupası'ndaki Kocaelispor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
  • Antrenman, Sergen Yalçın yönetiminde kondisyon ve taktik çalışmalarıyla geçti.
  • Beşiktaş, yarınki idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Türkiye Kupası C Grubu 3. maçında 5 Şubat Perşembe günü deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Siyha-beyazlı kulübün açıklamasında, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda kondisyon ve taktik çalışma yapıldığı belirtildi.

HAZIRLIKLAR SONA ERECEK

Beşiktaş, yarınki idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Eshspor Haberleri