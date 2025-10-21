Abone ol: Google News

Beşiktaş'ta Konyaspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Konyaspor ile oynayacağı Süper Lig maçının hazırlıklarını noktaladı.

Yayınlama Tarihi: 21.10.2025 14:09
  • Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı.
  • Antrenman, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde 1 saat 15 dakika sürdü.
  • Beşiktaş, özel uçakla Konya'ya giderek kampa girecek.

Süper Lig 3. hafta erteleme maçında yarın deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Siyah-beyazlı oyuncular, ısınma koşularıyla başlayan idmanı taktiksel çalışmalarla noktaladı.

KAMPA GİRECEKLER

Beşiktaş, saat 17.00'de özel uçakla Konya'ya giderek kampa girecek.

