Beşiktaş'ta Konyaspor maçı hazırlıkları tamamlandı

- Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı.
- Antrenman, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde 1 saat 15 dakika sürdü.
- Beşiktaş, özel uçakla Konya'ya giderek kampa girecek.
Süper Lig 3. hafta erteleme maçında yarın deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman, 1 saat 15 dakika sürdü.
Siyah-beyazlı oyuncular, ısınma koşularıyla başlayan idmanı taktiksel çalışmalarla noktaladı.
KAMPA GİRECEKLER
Beşiktaş, saat 17.00'de özel uçakla Konya'ya giderek kampa girecek.