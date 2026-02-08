Okan Buruk: Daha da iyi olacağız

Süper Lig'in 21. haftasında Rizespor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Rize Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Galatasaray, 3-0'lık skorla kazandı.

Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, önemli açıklamalarda bulundu.

"BİZİM İÇİN DEĞERLİ..."

Buruk, sözlerine şöyle başladı:

Çok iyi bir takıma karşı oynadık. Rize deplasmanı çok zor. 1-0 öne geçtik, pozisyonlara da girdik devamında. Son pasları daha iyi atabilsek 2'yi de atabilirdik. Rize oyunda bizi zorladı, gol atmaya da çalıştı, pozisyonlar da buldular. 1-1 olmadan 2-0'ı bularak rahatladık. 3-0'da maç bitti. Belli yerlerde iyi savunmalar yaptık. 2-0'dan sonra dönüşlerde gecikmeler oldu. Maçın başında sonuna kadar oynamak, kazanmak, beraber oynayan bir takım olduk. Bu değerli bizim için.

"DAHA DA İYİ OLACAĞIZ!"

Daha iyi olacaklarını belirten Buruk, şu sözleri sarf etti:

Bu süreçte iyi oynamak, kazanmak, çok gol atmak mutlu ediyor. İyi bir takımız, daha da iyi olacağız. Gelen, sakatlıktan dönen oyuncular olacak.

"İLK DEFA OYUNCU SOKARKEN..."

Oyuncu sokarken zorlandığını ifade eden Okan Buruk, şunları dedi:

Bugün ilk defa, oyuncu sokarken zorlandım. Oynatmadıklarım da oldu. Çok fazla maç oynayacağız. Cuma, salı, cumartesi, çarşamba, cumartesi gibi görünen bir fikstür var. Tüm oyuncuları kullanacağız.

"RAKİBİN NE OYNADIĞI DA ÖNEMLİ"

Buruk, açıklamalarına şöyle devam etti:

Hem kendi oyuncularımızı hem kendi oyunumuzu... Rakiplerin ne oynadığı da önemli. Rakip 3'lü oynadı, baskılarda bu şekilde eşleştik. Hem rakibe hem oyuncuların form durumuna göre taktiği değerlendirebiliyoruz. Kadromuzun tam olarak sahada olması önemli.

SANE, LEMINA...

Oyuncularını değerlendiren Okan Buruk, şöyle konuştu:

Sane'yi Eyüpspor maçında göreceğiz, olur mu olmaz mı. Lemina'nın cezası bitecek. Farklı oyunlar düşünebiliriz. Maçın sertliği de önemli olacak. Rakibin ne oynadığı da önemli.

JUVENTUS, EYÜPSPOR...

Okan Buruk ayrıca şunları dedi:

Juventus'u durduracak ve kalitemizi ortaya koyacak diziliş deneme şansımız olacak. Maç maç gidiyoruz. Juventus maçından önce Eyüpspor maçı var. Hem rakibin dizilişi hem bizim dizilişimiz nasıl olacak. Bugün beklemiyorduk ama Rize 3'lü oynadı. Juventus da zaman zaman 3'lü zaman zaman 4'lü oynuyor. Maç maç gidip en iyi planları yapmaya çalışacağız.

"ÖNEMLİ OLAN GALATASARAY'IN BAŞARISI"

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Rize'nin zor bir deplasman olduğunu belirterek, "Maç öncesinde ve maç içerisinde rakibimizi çözümlemeye çalıştık. Golü bulduk, 1-0 sonrasında rakibimizin de pozisyonları oldu. İkinci yarıya kadar oyunun iki takım arasında gidip geldiği yerler oldu. Zor bir deplasmanda, zor bir statta, zor bir rakibe karşı galibiyet almak önemli ve değerli. Oyuncularımı performansından dolayı kutlamak gerekiyor. Başlayan, devam eden, bitiren herkes en iyisini yapmaya çalıştı. Transfer dönemi bitti. Yeni gelen oyuncular, sakatlıktan dönen oyuncular oldu. Bugün ilk defa uzun zamandan sonra hangi oyuncumu sokacağım diye çok fazla düşündüğün bir gün yaşadım. Bu benim açımdan bir yandan sevindirici, hem de oynatamadığım oyunculara da süre verememekten dolayı psikolojik olarak teknik adamın zorlukları oluyor. Ama dediğim gibi önemli olan Galatasaray'ın başarısı. Bugün de çok önemli bir 3 puan almış olduk" ifadelerini kullandı.