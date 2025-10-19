Abone ol: Google News

Beşiktaş'ta Konyaspor mesaisi başladı

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Konyaspor ile oynayacağı lig maçına hazırlanıyor.

Yayınlama Tarihi: 19.10.2025 14:42
  • Beşiktaş, Konyaspor ile oynayacağı lig maçına hazırlıklarına başladı.
  • Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik odaklıydı.
  • Gençlerbirliği maçında oynayan futbolcular salonda çalışırken, diğerleri de sahada farklı alıştırmalar yaptı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, ara vermeden bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Dün Gençlerbirliği ile oynanan maçta forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı.

ÇİFT KALE MAÇLA SONA ERDİ

Diğer futbolcuların ısınma koşuları ve 5’e 2 top kapma çalışmasıyla başladıkları idman, çift kale maçlarla tamamlandı.

