Beşiktaş'ta Rafa Silva'nın geleceği netleşiyor

Beşiktaş'ta 1 aydır devam eden Rafa Silva sorununun çözümü için uğraşılıyor.

Ağrıları geçen ancak bireysel olarak takımdan ayrı çalışan oyuncunun, bugün sabah gerçekleştirilecek takım antrenmanına çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor.

Geçen hafta itibarıyla tecrübeli ismin takımla birlikte antrenmanlarda yer almasına dair Beşiktaş cephesinin umudu artmış ve toplu çalışmalara katılmasının beklendiği ifade edilmişti.

"KAZANACAĞIZ DİYE DÜŞÜNÜYORUZ"

Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada "Rafa Silva bireysel olarak çalışıyor. Biraz antrenman eksiği var. Kazanacağız diye düşünüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Yaşananların ardından Karagümrük maçı sonrası takıma iki gün izin veren teknik direktör Sergen Yalçın ve öğrencileri, Gaziantep maçı hazırlıklarına bugün başlayacak.

Şimdi gözler, Rafa'nın bugün antrenmana çıkıp çıkmayacağına çevrilmiş durumda.

Çalışmalara başlayıp eksiklerini kapattığı takdirdeyse teknik direktör Sergen Yalçın'ın, oyuncuyu maç kadrolarına dahil edebileceği belirtildi.

TAKIMDA KALACAK MI?

Ayrıca yıldız isim, menajeriyle yapacağı görüşmenin ardından Beşiktaş'ta kalıp kalmama kararını netleştirecek.

Öte yandan siyah-beyazlı formayı son olarak 11. haftadaki Fenerbahçe derbisinde terleten Rafa Silva, sonrasında oynanan üç karşılaşmada süre almamış ve bir süredir de ağrılarını öne sürerek antrenmana çıkmamıştı.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 16 maçta boy gösteren 32 yaşındaki futbolcu, 5 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.