Beşiktaş'ta Mert Günok'la ilgili kriz iddiası

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın kaptanlık kararı sonrası takımda Mert Günok krizinin çıktığı iddia edildi. Sergen Yalçın'ın kararıyla kaptanlığı alınan 36 yaşındaki kalecinin, siyah-beyazlı ekiple ipleri koparmak üzere olduğu aktarıldı.

Yayınlama Tarihi: 21.10.2025 11:29
  • Beşiktaş'ta Mert Günok'un kaptanlığının alınması sonrası kriz yaşanıyor.
  • Düşük performansı nedeniyle eleştirilen Günok, takımdan ayrılmayı düşünüyor.
  • Sergen Yalçın, Günok'a iki gün süre tanıyıp geri dönüş alamazsa Ersin Destanoğlu'nu oynatmayı planlıyor.

Gençlerbirliği’ne evinde 2-1 yenilerek şampiyonluk yarışında yine ilk haftalarda çok gerilerde kalan Beşiktaş’ta moraller dibe vurdu.

Son dört sezonda olduğu gibi zirveden uzaklaşan siyah-beyazlılarda şimdi de Mert Günok krizi yaşanıyor.

Hafta içinde kaptanlığı elinden alınan ve sezon başından itibaren gösterdiği düşük performansla tepki toplayan tecrübeli kaleci, Gençlerbirliği maçında yediği gollerin ardından ıslıklanmıştı.

HEM KAPTANLIK GİTTİ HEM DE ISLIKLANDI 

Karşılaşma sonrasında direkt soyunma odasına giren 36 yaşındaki eldivenin, devre arasında takımdan ayrılmayı düşündüğü öğrenildi.

İdmanlarda ağzını bıçak açmayan Mert Günok’un takımla arasındaki bağlar da iyice zayıfladı.

Maça çıkma konsantrasyonunu kaybetme noktasına gelen tecrübeli file bekçisinin bu durumu üzerine teknik direktör Sergen Yalçın harekete geçti.

ANTRENMANLARDA AĞZINI BIÇAK AÇMIYOR İDDİASI 

Mert Günok’la iki gün boyunca özel görüşmelerde bulunacak olan siyah-beyazlıların teknik patronu, istediği geri dönüşü alamazsa çok zorlamayacak.

Sergen Yalçın’ın bu durumda 2019-20 sezonundaki şampiyonlukta güvenip formayı verdiği Ersin Destanoğlu’nu yeniden ilk 11’e monte etmesi bekleniyor.

