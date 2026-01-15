Rizespor, Adedire Awokoya Mebude'yi transfer etti

- Rizespor, Adedire Awokoya Mebude ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Süper Lig ekiplerinden Rizespor, Nijerya asıllı İskoç futbolcu Adedire Awokoya Mebude ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre Belçika ekibi Westerlo'dan transfer edilen Mebude, İstanbul'da Acıbadem Fulya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.
4,5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI
Sağlık kontrolleri ve resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandı.
Açıklamada, "Yeni transferimiz Adedire Awokoya Mebude 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.