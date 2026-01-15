Konyaspor, Bodrum FK deplasmanında galip geldi

- Konyaspor, Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Bodrum FK'yı 2-1 yendi.
- Konyaspor'un gollerini Morten Bjorlo ve Sander Svendsen attı.
- Konyaspor puanını 6'ya çıkarırken, Bodrum FK 0 puanda kaldı.
Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında 1. Lig ekibi Bodrum FK ile Süper Lig takımı Konyaspor karşı karşıya geldi.
Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan müsabakada kazanan 2-1'lik skorla konuk takım Konyaspor oldu.
KAZANAN KONYASPOR
Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Morten Bjorlo ve 79. dakikada Sander Svendsen kaydetti. Bodrum FK'nın tek golü 56. dakikada Ege Bilsel'de geldi.
BODRUM FK'NIN PUANI YOK
Bu sonuçla birlikte Konyaspor grupta puanını 6'ya yükseltirken, Bodrum FK 0 puanda kaldı.
Bodrum FK, kupada 3. haftada Samsunspor'a konuk olacak. Konyaspor ise deplasmanda Aliağa FK ile karşılaşacak.