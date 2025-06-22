Beşiktaş'ta olağanüstü genel kurul günü!

Beşiktaş Kulübü'nde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılıyor.

ICC İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda 15 Haziran'da yapılması gereken toplantı, çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle gerçekleştirilemedi.

Çoğunluk aranmaksızın 22 Haziran'da düzenlenecek olağanüstü genel kurul toplantısı, saat 10.30'da başladı.

YETKİ İÇİN OYLAMA YAPILACAK

Genel kurulda kulübe ait taşınmazlarla ilgili projeler, BJK Plaza'nın kiralanması, borsadaki halka açıklık oranı, yeni gayrimenkul yatırımları ve kira sözleşmelerinin uzatılmasıyla ilgili maddelerde yönetim kuruluna yetki verilmesi oylanacak.