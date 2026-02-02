Beşiktaş'ta Orkun Kökçü rüzgarı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'de 9 haftadır yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş'ta form grafiği her geçen gün yükselen Orkun Kökçü, siyah-beyazlıların en önemli kozlarından biri haline geldi.

Benfica kariyerinin ardından Türkiye'ye dönen ve ilk haftalarda üzerindeki baskıyı atmaya çalışan 25 yaşındaki milli futbolcu, özellikle son üç haftada takımını sırtlayan isim oldu.

SON 3 HAFTADA TAKIMINI SIRTLADI

İkinci yarının ilk maçında Kayserispor karşısında El Bilal Toure'nin uzatma dakikalarında attığı golün asistini yapan Orkun, 2-2 sona eren Eyüpspor maçında ise Beşiktaş formasıyla ilk gol sevincini yaşadı.

Karşılaşma sonrası yaptığı, "İlk golümü attım, gerisi gelecek" açıklamasıyla özgüvenini net şekilde ortaya koyan Orkun, bu sözlerinin arkasını Konyaspor karşısında doldurdu.

İKİ GOLDE DE İMZASI VARDI

Konyaspor maçında sahanın her yerinde olan milli oyuncu, Cerny'nin skoru 1-1'e getiren golünün hazırlayıcısı olurken, 77. dakikada attığı golle Beşiktaş'a 3 puanı getiren isim oldu.

Gol sonrası Orkun Kökçü'nün büyük bir hırsla formasını ısırdığı an ise gecenin simgesi haline geldi.

Sosyal medyada büyük ilgi gören bu kare, siyah-beyazlılar adına sezonun en ikonik anlarından biri olarak kayıtlara geçti.

Fotoğraf, Orkun'un Beşiktaş'a olan aidiyetini ve kazanma tutkusunu net şekilde gözler önüne serdi.