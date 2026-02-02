Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için Şampiyonlar Ligi iddiası

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Kayserispor'u 4-0 yendi. Sarı-kırmızılılar liderliğini sürdürdü.

Maçın ardından Rıdvan Dilmen, Sports Digitale'de yorumlarını paylaştı.

Şampiyonlar Ligi’ndeki eşleşmeleri değerlendiren usta yorumcu, Juventus kurasının Galatasaray için bir avantaj olabileceğini savundu.

"TUR ŞANSI YÜZDE 50"

Dilmen, Galatasaray'ın olası rakiplerinden Atletico Madrid’in Lookman transferiyle çok daha organize bir takıma dönüştüğünü belirtti.

Dilmen son olarak Galatasaray’ın Juventus karşısındaki tur şansını yüzde 50 olarak gördüğünü söyledi.

LANG YORUMU

"Lang’ı Napoli ve PSV’de izlemiştik. Öncelikle Lang, Barış’ın ve Yunus’un uyumaması gereken bir oyuncu; eğer uyurlarsa formayı alabilir. Boş oynamıyor, içeriye katedebiliyor, drippling yapabiliyor, pas zamanlamaları iyi. Galatasaray’ın iyi bir oyuncu aldığını düşünüyorum."

"JUVENTUS, ATLETICO'YA GÖRE DAHA İYİ"

“Galatasaray'ın sıkı bir orta saha alacağını düşünmüyorum. Ben Atletico'nun daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bu seviyede Real Madrid ve Barceloan çıkarsa geçmiş olsun. Onların bir tık altında Atletico Madrid'i görüyorum. Juventus'la eşleşilmiş olması bu nedenle daha iyi.”

"HER İSTEDİKLERİ TRANSFERİ YAPAMIYORLAR"

“Atletico hop Lookman aldı, organizasyonu iyi. Juventus her istediği transferi yapamıyor. Bu demek değil ki Juventus çantada keklik. Atletico Madrid yarı final de oynarsa şaşırmayalım.

"JUVENTUS BÜYÜK TAKIM DEĞİL ŞU ANDA"