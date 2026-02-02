Alperen Şengün, 2026 NBA All-Star'da yok!

- NBA'de 2026 All-Star kadroları açıklandı ve Alperen Şengün kadroda yer almadı.
- Geçmişte All-Star seçilen Şengün, bu sezon gösterdiği başarılı performansa rağmen kadroya alınmadı.
- Onun yerine Oklahoma City Thunder oyuncusu Chet Holmgren'in seçilmesi tartışmalara neden oldu.
Geçtiğimiz dönem kariyerinde ilk kez All-Star seçilen ve Mehmet Okur’dan sonra bunu başaran ilk Türk oyuncu olan milli yıldızımız Alperen Şengün, bu sene açıklanan oyuncular içerisine giremedi.
MAÇ BAŞI 21 SAYI VE 9 RİBAUNT ORTALAMA
Alperen Şengün, Houston Rockets formasıyla şu ana kadar maç başına 21.0 sayı, 9.2 ribaund ve 6.4 asist ortalamaları ile mücadele etmişti.
Şengün'ün yerine Oklahoma City Thunder'de bu sezon 17.8 sayı ortalaması, 8.6 ribaund ortalaması ve 1.6 asist ortalamalarıyla mücadele eden Chet Holmgren'in All-Star seçilmesi büyük tartışmalara yol açtı.
2026 NBA All-Star kadroları şu şekilde:
Batı İlk 5
Stephen Curry, Warriors
Luka Doncic, Lakers
Gilgeous-Alexander, Thunder
Nikola Jokic, Nuggets
Victor Wembanyama, Spurs
Batı Yedekler
Kevin Durant, Rcokets
Anthony Edwards, Timberwolves
LeBron James, Lakers
Jamal Murray, Nuggets
Chet Holmgren, Thunder
Devin Booker, Suns
Deni Avdija, Blazers
Doğu İlk 5
Giannis Antetokounmpo, Bucks
Jaylen Brown, Celtics
Jalen Brunson, Knicks
Cade Cunningham, Pistons
Tyrese Maxey, 76ers
Doğu Yedekler
Donovan Mitchell, Cavaliers
Jalen Johnson, Hawks