Alperen Şengün, 2026 NBA All-Star'da yok!

NBA'de 2026 All-Star kadroları açıklandı.

Geçtiğimiz dönem kariyerinde ilk kez All-Star seçilen ve Mehmet Okur’dan sonra bunu başaran ilk Türk oyuncu olan milli yıldızımız Alperen Şengün, bu sene açıklanan oyuncular içerisine giremedi.

Şengün, açıklanan 2026 All-Star kadroları listesinde yer almadı.

MAÇ BAŞI 21 SAYI VE 9 RİBAUNT ORTALAMA

Alperen Şengün, Houston Rockets formasıyla şu ana kadar maç başına 21.0 sayı, 9.2 ribaund ve 6.4 asist ortalamaları ile mücadele etmişti.

Şengün'ün yerine Oklahoma City Thunder'de bu sezon 17.8 sayı ortalaması, 8.6 ribaund ortalaması ve 1.6 asist ortalamalarıyla mücadele eden Chet Holmgren'in All-Star seçilmesi büyük tartışmalara yol açtı.

2026 NBA All-Star kadroları şu şekilde:

Batı İlk 5

Stephen Curry, Warriors

Luka Doncic, Lakers

Gilgeous-Alexander, Thunder

Nikola Jokic, Nuggets

Victor Wembanyama, Spurs

Batı Yedekler

Kevin Durant, Rcokets

Anthony Edwards, Timberwolves

LeBron James, Lakers

Jamal Murray, Nuggets

Chet Holmgren, Thunder

Devin Booker, Suns

Deni Avdija, Blazers

Doğu İlk 5

Giannis Antetokounmpo, Bucks

Jaylen Brown, Celtics

Jalen Brunson, Knicks

Cade Cunningham, Pistons

Tyrese Maxey, 76ers

Doğu Yedekler

Donovan Mitchell, Cavaliers

Jalen Johnson, Hawks