Beşiktaş’ta oy verme işlemi başladı

Beşiktaş’ta; Affan Keçeci, Ahmet Akpınar, Ahmet Ürkmezgil, Engin Baltacı ve Mustafa Emir Tamer'in yarıştığı olağan divan kurulu başkanlık seçimi toplantısında oy verme işlemi başladı.

Yayınlama Tarihi: 19.10.2025 13:32
Beşiktaş'ta oy verme işlemi başladı
  • Beşiktaş'ta olağan divan kurulu başkanlık seçimi Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu’nda yapılıyor.
  • Adaylar arasında Affan Keçeci, Ahmet Akpınar, Ahmet Ürkmezgil, Engin Baltacı ve Mustafa Emir Tamer bulunuyor.
  • Oy verme işlemi 17.00'de sona erecek.

Beşiktaş'ta olağan divan kurulu başkanlık seçimi toplantısı, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu’nda gerçekleştiriliyor.

Affan Keçeci, Ahmet Akpınar, Ahmet Ürkmezgil, Engin Baltacı ve Mustafa Emir Tamer olmak üzere 5 adayın yarışacağı seçimde oy verme işlemi de başladı.

PUSULA RENKLERİ

Divan kurulu başkanlık seçiminde üyeler, Affan Keçeci kırmızı, Ahmet Akpınar sarı, Ahmet Ürkmezgil beyaz, Engin Baltacı mavi ve Emir Tamer ise yeşil oy pusulalarını kullanacak.

Divan kurulu başkanlık seçiminde oy verme işlemi saat 17.00'de tamamlanacak.

