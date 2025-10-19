Beşiktaş’ta oy verme işlemi başladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beşiktaş'ta olağan divan kurulu başkanlık seçimi toplantısı, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu’nda gerçekleştiriliyor.

Affan Keçeci, Ahmet Akpınar, Ahmet Ürkmezgil, Engin Baltacı ve Mustafa Emir Tamer olmak üzere 5 adayın yarışacağı seçimde oy verme işlemi de başladı.

PUSULA RENKLERİ

Divan kurulu başkanlık seçiminde üyeler, Affan Keçeci kırmızı, Ahmet Akpınar sarı, Ahmet Ürkmezgil beyaz, Engin Baltacı mavi ve Emir Tamer ise yeşil oy pusulalarını kullanacak.

Divan kurulu başkanlık seçiminde oy verme işlemi saat 17.00'de tamamlanacak.