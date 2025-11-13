Beşiktaş'ta Rafa Silva Portekiz'e gitti: Sergen Yalçın nedenini açıkladı...

Beşiktaş'ta bir süredir teknik direktör Sergen Yalçın'la Portekizli yıldız Rafa Silva arasında sorun olduğu ileri sürülüyordu.

Siyah-beyazlı oyuncunun da bir daha dönmek istemediğini belirterek ülkesine gittiği iddia edilmişti.

Hatta oyuncunun futbolu bırakmak istediği iddiası bile gündeme gelmişti.

YALÇIN İLK KEZ KONUŞTU

Rafa Silva ile ilgili iddialarla ilgili teknik direktör Sergen Yalçın, suskunluğunu ilk kez bozdu.

Yalçın, Rafa Silva'nın Portekiz'e neden gittiğini Hürriyet'ten İsmail Er'e açıkladı.

Silva'nın ailevi nedenlerle izin talebinde bulunduğunu açıkladı.

"AİLEVİ SORUNLARI NEDENİYLE GİTTİ, DÖNECEK"

Yalçın, yıldızın zihninin ailedeki sorunlar yüzünden dağıldığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Rafa Silva kendisini kanıtlamış, Beşiktaş’a da yararlı bir oyuncu. Maç eksiği, antrenman eksiği dahi olsa her zaman kadroda yer veriyoruz çünkü her zaman katkı sağlayabilecek çapta bir isim. Ama o da nihayetinde bir insan, onun da ailesi var, onun da sıkıntıları olabiliyor. Bizden izin istedi biz de anlayışla karşıladık. Umarım kısa sürede sorunlarını çözer ve döner. Perşembe günü (bugün) döneceğini söyledi."