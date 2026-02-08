Christ Inao Oulai, su şişesine röveşata çekti

- Trabzonspor, Samsunspor'u 3-0 yendi.
- Christ Inao Oulai, maç sonu su şişesine röveşata çekti.
- Bu hareket sosyal medyada gündem oldu.
Süper Lig'in 21. hafta maçında Trabzonspor, Samsunspor'a konuk oldu.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Trabzonspor, 3-0'lık skorla kazandı.
Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 23 ve 81. dakikada Paul Onuachu ile 90+1. dakikada Ernest Muçi kaydetti.
TRABZONSPOR'DAN ÜÇ PUAN SEVİNCİ
Karadeniz derbisinin ardından ise galip gelen Trabzonspor'da büyük bir coşku yaşandı.
Bordo-mavililer, üç puanın sevincini deplasman tribünündeki taraftarıyla yaşadı.
SU ŞİŞESİNE RÖVEŞATA ÇEKTİ
Trabzonsporlu futbolseverler, takımlarını maç sonu alkışlarken Fildişi Sahilli futbolcu Christ Inao Oulai'nin hareketi gündem oldu.
Takım arkadaşlarıyla birlikte kazanmanın keyfini çıkaran genç futbolcu, su şişesiyle röveşata çekti.
Orta saha oyuncusunun bu hareketi sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem yarattı.
