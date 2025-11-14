Beşiktaş'ta Rafa Silva toplantısında neler oldu?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beşiktaş'ta Rafa Silva krizini çözmek için perşembe Başkan Serdal Adalı tesiste yıldız oyuncuyla bir görüşme gerçekleştirdi.

İkili arasında yapılan toplantıda Adalı, 32 yaşındaki futbolcuya takım için önemli oyuncu olduğunu ve taraftarlar tarafından çok sevildiğini söyleyerek, sahaya konsantre olarak yoluna devam etmesini istedi.

TOPLANTIDA NELER YAŞANDI?

Son olarak Fenerbahçe ile oynanan derbiden önce bu ikili arasında toplantı yapılmış ve Başkan Adalı, antrenmana çıkıp maçta yer alması için oyuncuyu ikna etmişti.

Rafa Silva'nın futbolu bırakma noktasında sarf ettiği sözlerin ise öncesinde başka bir istek olduğu kaydedildi. Portekizli oyuncunun ailesinin yanında olmak ve ülkesine dönmeyi istediği aktarıldı.

Başkan Adalı ise bu talebi olumlu karşılamadı. Silva'nın bunun üzerine, "Portekiz'e dönmek istiyorum, izin vermezseniz futbolu bırakmayı düşünüyorum" dediği aktarıldı.

"15 MİLYON EURO GETİRİRSEN GİDEBİLİRSİN"

Başkan Adalı, Rafa Silva ile üçüncü görüşmesini perşembe günü gerçekleştirdi. Portekizli oyuncu toplantıda futbolu bırakma isteğini bir kez daha dile getirdi. Adalı'nın bunun üzerine, “Daha önce moralim bozuk, modum düşük diyerek futbolu bırakmaktan bahsediyordun ama menajerin bizimle para konuşmaya başladı. Sen futbolu bırakmak değil, takımdan ayrılmak istiyorsun. Bizimle 1.5 yıl daha sözleşmen var. 15 milyon euro getirirsen, gidebilirsin” diyerek, Rafa Silva’ya rest çektiği ifade edildi.

Perşembe yapılan görüşmede ikna edilmeye çalışıldı ancak net cevap vermedi.

Yıldız oyuncu ailesi ve menajeriyle durumunu görüşüp en geç yarın akşam (cumartesi) yanıt vereceğini iletti.

ADALI, YALÇIN'A AKTARDI

Adalı, futbolcuyla yaptığı toplantıdan sonra teknik direktör Sergen Yalçın ile görüşme gerçekleştirip bilgi verdi.

Ardından kulüpten yapılan açıklamada Adalı ve Yalçın'ın, yarın (cumartesi) Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı yapma kararı alındığı duyuruldu.

Öte yandan gazeteci Fatih Doğan'dan Silva kriziyle ilgili dikkat çeken bir iddia geldi.

Doğan, Silva'nın gitmek istemesine dair, "En büyük payın Sergen Yalçın olduğuna inanıyorum. Daha gelmeden TV'de yorumculuk yaparken beğenmediğini açıklamıştı. Rafa'nın, bu söylemlerin etkisinde kaldığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.