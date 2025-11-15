Beşiktaş'ta Rafa Silva'yla ilgili beklenen açıklama geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beşiktaş'ta bir süredir Rafa Silva krizi yaşanıyor...

Ayrılmak istediğini yönetime bildiren oyuncuyla ilgili Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve Teknik Direktör Sergen Yalçın'dan açıklamalar geldi.

Başkan Adalı, Rafa Silva'ya gözdağı verirken Portekizli oyuncuya iki seçenek sundu.

"ÖNCE FUTBOLU BIRAKMAK İSTİYORUM DEDİ SONRA AĞIZ DEĞİŞTİRDİ"

Krizin Başakşehir maçı ile başladığını ifade eden Adalı "Rafa, Başakşehir maçında 83. dakikada oyundan çıktıktan sonra menajeri görüşme talep etti. Geldi, görüştük. Bir süre sonra da Rafa ile görüştük. Mesele büyümeden kendi içimizde çözmek istedik, epey de uğraştık. Rafa ile yaptığımız görüşmede, 'Kimseyle sorunum yok, futbolu bırakmak istiyorum' dedi. Bir süre sonra da ağız değiştirip 'Geldiğimden beri 3 başkan, 4 teknik direktör gördüm' diyerek farklı söylemleri oldu. Başka bir yere gitmek istiyorum' diyerek farklı söylemde bulundu. Kimse suçlu aramasın. Biz başından beri oyuncuyu kazanma yönünde tavır sergiledik. Maddi açıdan da Rafa Silva'ya borcumuz yok." dedi.

"RAFA'YA HEP ÖZEL DAVRANDIK"

Rafa'nın menajerinin taleplerinden de söz eden Serdal Adalı “Rafa Silva'ya hep özel davrandık. Esneklikler sağladık ve her derdiyle ilgilendik. Onu sarıp sarmaladık.

Beşiktaşlı biri ve başkan olarak, en iyi oyuncumun ayrılmasını ister miyim? Transfer dönemine dek maçlara çıkmasını, antrenmanlara çıkmasını istedim. Rafa, bu konuda şu ana dek olumlu bir adım atmadı. Bu tavırdan sonra devre arasına kadar profesyonel olarak görev yapmasını istedim. Kendisiyle de uzun uzun konuştuk. Ona olan sevgiyi anlattık. Taraftar için devre arasına kadar en iyisini yapmasını söyledim.

"YA SÖZLEŞME HÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRİR YA DA OTURTURUZ"

Rafa devre arasına kadar talebimiz için olumlu adım atmadı. Ocak ayı için çıkış maddesi bellidir! Menajeri '3 milyon Euro getirelim, bırakın' gibi komik bir teklif geldi! Burası Beşiktaş, ayrılmak isteyen varsa, şartları Beşiktaş belirler!

Rafa Silva'nın iki seçeneği var: Ya sözleşme hükümlülüklerini yerini getirir ya da Beşiktaş'ın istediği bonservis miktarını getirip kulüpten ayrılır. İkisini de yapmazsa parasını verip oturturuz." ifadelerini kullandı.