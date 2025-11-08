Abone ol: Google News

Beşiktaş'ta sakatlık! Salih Uçan, devam edemedi

Beşiktaş'ta Salih Uçan, Antalyaspor maçının ikinci yarısının hemen başında yerini Kartal Kayra Yılmaz'a bıraktı.

Yayınlama Tarihi: 08.11.2025 21:27
  • Beşiktaş'ta Salih Uçan, Antalyaspor maçında sakatlandı.
  • Uçan, ilk yarıyı tamamladı fakat ikinci yarıda oyundan çıktı.
  • Yerine Kartal Kayra Yılmaz girdi.

Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Bu kritik müsabakada konuk takım Beşiktaş'a kötü bir haber geldi.

Siyah-beyazlılarda Salih Uçan, 40. dakikada kendini yere bıraktı.

KENARA GELDİ

Tedavisinin ardından ilk yarıyı tamamlayan 31 yaşındaki oyuncu ikinci yarının hemen başında yerini Kartal Kayra Yılmaz'a bıraktı.

