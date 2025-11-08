Beşiktaş'ta sakatlık! Salih Uçan, devam edemedi

- Beşiktaş'ta Salih Uçan, Antalyaspor maçında sakatlandı.
- Uçan, ilk yarıyı tamamladı fakat ikinci yarıda oyundan çıktı.
- Yerine Kartal Kayra Yılmaz girdi.
Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Bu kritik müsabakada konuk takım Beşiktaş'a kötü bir haber geldi.
Siyah-beyazlılarda Salih Uçan, 40. dakikada kendini yere bıraktı.
KENARA GELDİ
Tedavisinin ardından ilk yarıyı tamamlayan 31 yaşındaki oyuncu ikinci yarının hemen başında yerini Kartal Kayra Yılmaz'a bıraktı.