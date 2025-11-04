Beşiktaş'ta Serdal Adalı'dan toplantı kararı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'de sahasında oynadığı Fenerbahçe derbisini kaybeden Beşiktaş'ta büyük bir üzüntü yaşanırken, başkan Serdal Adalı'dan flaş bir karar geldi.

Genel kurul ve derbinin ardından kızgın olan, büyük üzüntü yaşayan başkan Serdal Adalı'nın, dün kulübe gitmediği ortaya çıktı.

YÖNETİMİ TOPLANTIYA ÇAĞIRDI

Beşiktaş camiasına yakınlığıyla bilinen gazeteci Fatih Doğan'ın haberine göre, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, 18.00'de yönetimini toplantıya çağırdı.

Toplantıda, genel kuruldaki ibra kararının ve takımın performansının tartışılacağı öğrenildi.

TARTIŞMALI İBRA

Pazar günü kongrede Serdal Adalı'nın 22 oy farkla ibra edilmesi ve "istifa" tepkileriyle karşılaşmasının ardından yönetimden iki isim, başkan Adalı'ya yeni bir listeyle seçime gitmesini önerdi.

Serdal Adalı'nın yönetimde değişiklik ya da olağanüstü kongre kararı alabileceği iddia edildi.

Büyük umutlarla başkanlık koltuğuna oturan ve camiaya başarı sözü veren Serdal Adalı'nın, bu toplantıda nasıl bir karar alacağı merakla beklenmeye başlandı.