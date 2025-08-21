Beşiktaş'ta sol kanat için yeni adres: Keito Nakamura...

Süper Lig'e Eyüpspor'u 2-1 mağlup ederek 3 puanlı başlangıç yapan Beşiktaş'ta hareketli günler yaşanıyor.

Kadrosunu birçok önemli futbolcuyla güçlendiren siyah-beyazlılarda kanat takviyesi için düşünülen isim ortaya çıktı.

FRANSIZLAR, BEŞİKTAŞ TEKLİF YAPTI DEDİ

Fransa'dan L'Equipe, Beşiktaş'ın sol kanat için Keito Nakamura'yı kadrosuna katmak istediğini yazdı.

Haberin devamında siyah-beyazlı kulübün, Reims'e Nakamura için 15 milyon euroluk bir teklif yaptığı belirtildi.

KULÜP TARİHİNE GEÇEBİLİR

Fransız kulübünün teklifi kabul etmesi halinde bu yaz yapılan en büyük satışı gerçekleştirmiş olacağına dikkat çekildi.

Ayrıca Keito Nakamura'nın Beşiktaş'a 15 milyon euro bedelle transfer olması durumunda Japon futbolcu, Reims tarihinin en pahalı 6. satışı olacak.

65 MAÇTA 16 GOL 4 ASİSTLİK PERFORMANS

Reims'e 2023 yazında LASK Linz'den 12 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan 25 yaşındaki futbolcu, Fransız ekibinde çıktığı 65 maçta 16 gol-4 asistlik bir performans sergiledi.