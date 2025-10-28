Beşiktaş'ta son 3 sezondur aynı senaryo yaşanıyor

- Beşiktaş, son 3 sezonda ilk 10 haftada liderin 10 puandan fazla gerisinde kaldı.
- Bu sezon da Kasımpaşa ile berabere kalarak, lider Fenerbahçe'nin 11 puan gerisinde bulunuyor.
- Başkan veya teknik direktör değişse de, takımın sezona kötü başlaması eleştirilere neden oluyor.
Başkan değişiyor, teknik direktör değişiyor ama sonuç değişmiyor...
Süper Lig'in devlerinden Beşiktaş, son 3 sezonun ilk 10 haftasında zirvenin 30 puan gerisinde kaldı.
Son 3 sezondaki performansıyla büyük hayal kırıklığı yaşattı.
SON 3 SEZONUN İLK HAFTALARI KAYIP GEÇİYOR
Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa ile berabere kalarak lider Galatasaray'ın 11 puan gerisine düştü.
Beşiktaş, geçen sezonun ilk 10 haftasında ise lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde yer alıyordu.
ZİRVENİN 10 PUANDAN FAZLA GERİSİNDE
Siyah-beyazlılar, 2023-2024 sezonunun ilk 10 haftasında ise lider Fenerbahçe'nin tam 11 puan uzağındaydı.
Beşiktaş, son 3 sezonda ekim ve kasım aylarında aldığı kötü sonuçlar ile eleştiriliyor.