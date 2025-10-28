Abone ol: Google News

Beşiktaş'ta son 3 sezondur aynı senaryo yaşanıyor

Beşiktaş, üst üste üçüncü sezonda ilk 10 haftayı zirvenin 10 puandan fazla gerisinde kapatarak hayal kırıklığı yarattı.

Yayınlama Tarihi: 28.10.2025 09:44
  • Beşiktaş, son 3 sezonda ilk 10 haftada liderin 10 puandan fazla gerisinde kaldı.
  • Bu sezon da Kasımpaşa ile berabere kalarak, lider Fenerbahçe'nin 11 puan gerisinde bulunuyor.
  • Başkan veya teknik direktör değişse de, takımın sezona kötü başlaması eleştirilere neden oluyor.

Başkan değişiyor, teknik direktör değişiyor ama sonuç değişmiyor...

Süper Lig'in devlerinden Beşiktaş, son 3 sezonun ilk 10 haftasında zirvenin 30 puan gerisinde kaldı.

Son 3 sezondaki performansıyla büyük hayal kırıklığı yaşattı.

SON 3 SEZONUN İLK HAFTALARI KAYIP GEÇİYOR

Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa ile berabere kalarak lider Galatasaray'ın 11 puan gerisine düştü.

Beşiktaş, geçen sezonun ilk 10 haftasında ise lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde yer alıyordu.

ZİRVENİN 10 PUANDAN FAZLA GERİSİNDE

Siyah-beyazlılar, 2023-2024 sezonunun ilk 10 haftasında ise lider Fenerbahçe'nin tam 11 puan uzağındaydı.

Beşiktaş, son 3 sezonda ekim ve kasım aylarında aldığı kötü sonuçlar ile eleştiriliyor.

