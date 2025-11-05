Beşiktaş'ta son yıllarda yapılan transferler bir türlü çare olmadı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'in 11. haftasında evinde Fenerbahçe'ye 2-0 öne geçmesine rağmen 3-2 mağlup olan Beşiktaş, son dönemlerde olduğu gibi bu sezonda ligde şampiyonluk yarışından erken kopmak üzere...

Son dönemlerde yaptığı yüksek bütçeli transferlere rağmen rakipleriyle mücadele edemeyen siyah-beyazlılar, transfer dönemlerinde adeta fiyasko yaşadı.

SON 3 SEZONDA 141 MİLYON EUROLUK HARCAMA

Son 3 sezonda 141 milyon euro harcayarak tam 40 ismi renklerine bağlayan siyah-beyazlılar, bu futbolculardan beklediği verimi alamadı.

Bu sezon 30 milyon euroya Orkun Kökçü, 15 milyon euroya da Tammy Abraham gibi isimleri kadrosuna katan Beşiktaş, yaptığı büyük harcamaya rağmen aldığı kötü sonuçlarla büyük hüsran yaşamış durumda.

KASIMDA YİNE HAVLU ATTU

Aldığı sonuçlarla taraftarına da büyük üzüntü yaşatan Beşiktaş, 11 haftası geride kalan Süper Lig'de topladığı 17 puanla lider Galatasaray'ın 12 puan gerisinde yer alıyor.