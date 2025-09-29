Abone ol: Google News

Beşiktaş'ta Tammy Abraham sakatlandı

Beşiktaş'ın forvet oyuncusu Tammy Abraham, Kocaelispor maçının ikinci yarısında sakatlık geçirdi ve saha kenarına geldi.

Yayınlama Tarihi: 29.09.2025 21:19
Süper Lig'de 7. haftanın kapanış maçında Beşiktaş ile Kocaelispor karşı karşıya geldi.

Dolmabahçe'de oynanan kritik müsabakanın ikinci yarısında ev sahibi takım siyah-beyazlılara kötü bir haber geldi.

SAKATLIK YAŞADI

Beşiktaş'ta golcü futbolcu Tammy Abraham, omzundan yaşadığı sakatlığın ardından oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Beşiktaş'ta sakatlanan Abraham yerine 55. dakikada Jota Silva oyuna dahil oldu.

SIRADAKİ MAÇ DERBİ

Siyah-beyazlılar, ligin bir sonraki haftasında Galatasaray ile derbide karşılaşacak.

