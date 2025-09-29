Beşiktaş'ta Tammy Abraham sakatlandı

Süper Lig'de 7. haftanın kapanış maçında Beşiktaş ile Kocaelispor karşı karşıya geldi.
Dolmabahçe'de oynanan kritik müsabakanın ikinci yarısında ev sahibi takım siyah-beyazlılara kötü bir haber geldi.
SAKATLIK YAŞADI
Beşiktaş'ta golcü futbolcu Tammy Abraham, omzundan yaşadığı sakatlığın ardından oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Beşiktaş'ta sakatlanan Abraham yerine 55. dakikada Jota Silva oyuna dahil oldu.
SIRADAKİ MAÇ DERBİ
Siyah-beyazlılar, ligin bir sonraki haftasında Galatasaray ile derbide karşılaşacak.