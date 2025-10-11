Beşiktaş'ta Taylan Bulut kayıpları oynuyor

Beşiktaş'ın Alman ekibi Schalke 04'ten 5 yıllığına kadrosuna kattığı Taylan Bulut, istediği süreleri alamıyor.

6 milyon euro bonservis bedeliyle gelen Bulut, hoca değişimi sonrası iyice gözden düştü.

HOCA DEĞİŞTİ, FORMAYI UNUTTU

19 yaşındaki genç yetenek, Sergen Yalçın'ın koltuğa oturmasının ardından formaya hasret kaldı.

Alanyaspor, Başakşehir ve Göztepe maçlarının kadrosunda bulunan ancak süre alamayan Taylan, Kocaeli ve Galatasaray sınavlarında ise 21 kişilik esame listesine giremedi.

SAZDAĞI'NIN YERİNE SVENSSON VEYA BULUT

Milli ara dönüşü oynanacak Gençlerbirliği maçında Gökhan Sazdağı, sarı kart cezası nedeniyle görev alamayacak.

Teknik heyet, Kayserispor'dan alınan oyuncunun yerine Jonas Svensson ile Taylan Bulut arasında tercih yapacak.

Öte yandan Bulut, sadece eski hocası Solskjaer yönetiminde 3 maçta forma giyebilmişti.