Beşiktaş'ta transfer tamam: Wilfred Ndidi İstanbul'a geliyor

Süper Lig'de bu sezon iddialı bir kadro kurmak için yoğun bir çaba harcayan Beşiktaş, bir transferde daha mutlu sona ulaşmak üzere.

Bilindiği üzere orta sahasına Benfica'dan Orkun Kökçü'yü getiren Beşiktaş, Gedson Fernandes'in 20+7 milyon euro'ya ayrılması sonrasında Ndidi'yi takibe almıştı.

Gedson’un boşluğunu doldurmaya çalışan Beşiktaş, Wilfred Ndidi’de hedefe çok yaklaştı.

İSTANBUL'A GELİYOR

Siyah-beyazlılar bu kapsamda orta saha transferinde anlaşma sağladığı Wilfred Ndidi'yi İstanbul'a getiriyor.

Siyah-beyazlılar, yeni transferini yarın İstanbul'a getirmeye hazırlanıyor.

Wilfred Ndidi'nin perşembe günü sağlık kontrollerinden geçmesi ve sonrasında imzayı atması bekleniyor.

REAL BETIS SON ANDA TALİP OLMUŞTU

28 yaşındaki orta saha oyuncuya transferde Real Betis'in de ilgisi bulunuyordu.

İspanyol kulübü Ndidi için teklifini sundu, ancak kulübü Leicester City ile bonservis bedelinde anlaşma sağlayamadı.

Bu gelişmeler sonrası Real Betis transferden çekildi.

BEŞİKTAŞ'TAN 9.5 MİLYON EURO

Beşiktaş, Wilfired Ndidi'nin bonservisi için İngiliz ekibine 9,5 milyon euro'luk ödeme yapacak.

Siyah-beyazlılar, Nijeryalı futbolcuya da yıllık 4 milyon euro'ya yakın maaş verecek.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonda Leicester City formasıyla 30 maça çıkan Ndidi, bu karşılaşmalarda 1 gol atarken 5 de asist kaydetti.