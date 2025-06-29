Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları başladı

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.
Pas çalışması ve 5’e 2 top kapmayla başlayan idman, dar alanda oynanan toplu oyunlarla tamamlandı.
GENÇ İSİMLER İDMANA KATILDI
Futbol Akademi sporcularından Poyraz Gelen ile Adnan Karahisar da antrenmanda yer aldı.
İZİNLİ OLANLAR
Öte yandan izinli olan futbolcular; Rafa Silva 2 Temmuz’da, Ciro Immobile 1 Temmuz’da, Demir Ege Tıknaz ise 30 Haziran’da takıma dahil olacak.
HAZIRLIKLAR SÜRECEK
Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına, bugün saat 17.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.