Beşiktaş'tan Bajo için ilk tema

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Gelecek sezon için yapılacak transferlerin potansiyelli ve yükselen yıldız adaylarından olmasına dikkat edecek olan

Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi.

Siyah beyazlıların, Slovak ekibi Dunajska Streda'da forma giyen Mahmudu Bajo'yu bir süredir takip ettiği ortaya çıkmıştı. Gambiyalı ön libero için harekete geçildi.

İLK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Serdal Adalı'nın başkanlığa seçilmesiyle birlikte göreve başlayan Scouting Direktörü Eduard Graf, Dunajska Streda kulübünün yetkilileriyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.

İLK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Piyasa değeri 1 milyon euro olan 1,85 boyundaki 20 yaşındaki oyuncunun şartlarının sorulduğu öğrenildi.

SOLSKJAER ONAY VERDİ

Oyun görüşü ve pozisyon alma becerisiyle dikkati çeken ve maç başına 6,7 top kazanımı ile takımının savunma direncine önemli katkı sağlayan, agresif oyun tarzı sebebiyle Ole Gunnar Solskjaer'in de onay verdiği Bajo için henüz bir teklif yapılmadı.

Başkan Adalı bu bölge için 20'ye yakın oyuncuyla görüştüklerini, Mahmudu Bajo'nun da bunlardan biri olduğunu söylemişti.