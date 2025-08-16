Beşiktaş'tan Eljif Elmas'a teklif iddiası

Şu anda Leipzig forması giyen eski Fenerbahçeli Eljif Elmas hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

İtalyan basınında yer alan Tuttomercatoweb’in haberine göre Beşiktaş, 25 yaşındaki Kuzey Makedonyalı futbolcu için devreye girdi.

Siyah-beyazlı kulübün Elmas’a 5 milyon euro maaş teklif ettiği, ancak yıldız futbolcunun bu teklifi reddettiği belirtildi.

İTALYANLAR, BEŞİKTAŞ TEKLİF YAPTI İDDİASINDA BULUNDU

Haberde, Eljif Elmas’ın kariyerine Serie A veya Premier League’de devam etmek istediği vurgulandı. Öte yandan İngiltere’den West Ham’ın da oyuncu için ilgisini sürdürdüğü aktarıldı.

Napoli’nin teknik direktörü Antonio Conte’nin de Elmas’ı geri istediği daha önce İtalyan medyasında gündeme gelmişti.

GEÇEN YIL LEIPZIG VE TORINO'DA OYNADI

Geçtiğimiz sezon Leipzig ve Torino formalarıyla toplam 19 maça çıkan Eljif Elmas, 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

25 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili gelişmelerin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.