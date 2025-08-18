Beşiktaş'tan Eyüpspor’a karşı 4 maçta 4 galibiyet

Süper Lig'in 2. haftasında Dolmabahçe'de Eyüpspor'u ağırlayan Beşiktaş, rakibini Tammy Abraham ve Rafa Silva'nın attığı gollerle 2-1 mağlup etti.

Beşiktaş, bu sonuçla eflatun-sarılı rakibiyle karşılaştığı 4. resmi müsabakadan da galip ayrılmayı başardı.

BEŞİKTAŞ, 4'TE 4 YAPTI

Siyah-beyazlılar, geçen sezon tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Eyüpspor'u sahasında 2-1, deplasmanda da 3-1'lik skorlarla yenmişti.

İki ekip 2023-2024 sezonunda ise Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelirken Beşiktaş, rakibini 4-0'la geçmişti.