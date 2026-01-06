Beşiktaş'tan Gabriel Paulista açıklaması

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2 Ocak'ta başlayan devre arası transfer dönemiyle birlikte Beşiktaş'ta çarpıcı gelişmeler yaşanıyor.

Mert Günok ile yollarını resmen ayıran siyah-beyazlı takımda bir veda daha yaşanıyor.

Beşiktaş, Brezilyalı stoper Gabriel Paulista'nın transfer görüşmelerinde bulunmak üzere Antalya kampından ayrıldığını duyurdu.

KAMPTAN AYRILDI

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Gabriel Paulista, ailevi gerekçelerle takımımızdan ayrılma talebini Yönetim Kurulumuza ve teknik ekibimize iletmiş, Paulista’nın talebi, kulübümüzün menfaatleri ile futbolcumuzun huzuru ve mutluluğu göz önünde bulundurularak olumlu olarak değerlendirilmiştir. Gabriel Paulista, kulübümüzün bilgisi ve izni dahilinde ülkesine dönerek transfer görüşmelerinde bulunmak üzere Antalya kampımızdan ayrılmıştır" ifadelerine yer verildi.

BEŞİKTAŞ FORMASINI 45 KEZ GİYDİ

700 bin euro piyasa değeri bulunan 35 yaşındaki savunma oyuncusu, Beşiktaş kariyerinde 45 resmi maça çıktı.

Tecrübeli futbolcu, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 3 asistle mücadele etti.