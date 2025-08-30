Beşiktaş'tan Gabriel Paulista'yla ilgili sakatlık açıklaması

Beşiktaş, Lausanne ile oynadığı müsabakada ikinci yarıda oyuna devam edemeyen Gabriel Paulista'nın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Siyah-beyazlılar, 34 yaşındaki futbolcunun uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini duyurdu.

UYLUK ARKA ADELESİNDE GERİLME VE ÖDEM TESPİT EDİLDİ

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi'nde FC Lausanne-Sport ile oynadığı müsabakada sol uyluk arka adalesinde ağrı hissederek ikinci yarıda oyuna devam edemeyen oyuncumuz Gabriel Paulista'nın yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."