Beşiktaş'tan Galatasaray derbisi öncesi zemin açıklaması

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, cumartesi günü saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş, derbiden önce hafta içinde kupada Rizespor'u sahasında ağırladı ve sahadan 4-0'lık skorla galibiyetle ayrıldı.

Beşiktaş'ın Rizespor ile oynadığı maçta zemin dikkat çekti ve derbi öncesi endişelere neden oldu.

"BİR SORUN YOK"

Beşiktaş'tan zeminle ilgili açıklama geldi.

Siyah-beyazlıların ikinci başkanı Hakan Daltaban, Ertan Süzgün'e açıklamalarda bulundu.

Daltaban, "Mevsim geçişlerinde çimin daha güçlü olması adına yeni tohumlama yapılıyor. Tohumlama üstüne de kum atılıyor. Yarına (Cumartesi) kadar kumun çekeceğini düşünüyoruz. Zeminin altında herhangi bir sorun yok. Üstteki kum atılımı nedeniyle o tarz görüntüler oluştu. Zemini hem UEFA hem de TFF yetkilileri inceliyor. Bir sorun yok." dedi.