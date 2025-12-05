Beşiktaş'tan Galatasaray - Samsunspor maçında tartışılan pozisyona tepki!

Abone ol: Google News

Beşiktaş Kulübü, Galatasaray - Samsunspor maçındaki hakem kararına tepki gösterdi.

Yayınlama Tarihi: 05.12.2025 23:21
  • Beşiktaş, Galatasaray - Samsunspor maçındaki hakem kararına tepki gösterdi.
  • Siyah-beyazlılar, "Tüm Türkiye gördü, VAR gör(e)medi!" paylaşımında bulundu.
  • Maçta Galatasaray, Samsunspor'u 3-2 yenerek puanını 36'ya çıkardı.

Süper Lig’in 15’inci Galatasaray sahasında Samsunspor’u 3-2 mağlup etti.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 36’ya yükseltirken, Samsunspor 25 puanda kaldı.

Beşiktaş, Galatasaray-Samsunspor maçındaki hakem kararına tepki gösterdi.

Siyah-beyazlılar, yaptığı paylaşımda "Tüm Türkiye gördü, VAR gör(e)medi!" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'IN PAYLAŞIMI

