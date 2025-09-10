Beşiktaş'tan Jonas Svensson ve Joao Mario kararı

Beşiktaş yönetimi, Jonas Svensson ve Joao Mario ile ilgili kararını verdi.

Siyah-beyazlılar, hem Svensson'a hem de Joao Mario'ya kendilerine kulüp bulup ayrılmalarını tebliğ etmişti.

Her iki isim, şu ana kadar kendileri için gelen teklifleri değerlendirmedi.

İSİMLERİ YAZILMAYACAK

HT Spor'un haberine göre; Beşiktaş yönetimi, aldığı kararla Svensson ve Joao Mario'nun, takımda kalmaları halinde TFF'ye verilecek yeni listede yer almayacaklarını oyunculara ve temsilcilerine bildirdi.

TEKLİFLER VAR

Öte yandan Ertan Süzgün'ün haberine göre; Beşiktaş, Jonas Svensson ve Joao Mario'yu listeye dahil etmeyecek.

Svensson için Antalyaspor'dan teklif geldi ancak düşük bulundu.

Joao Mario için de Gençlerbirliği ve Fatih Karagümrük'ün bir ilgisi var.

Cuma gününe kadar bu oyuncularla yollar ayrılmak isteniyor.