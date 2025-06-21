Beşiktaş'tan Mustafa Erhan Hekimoğlu için 9 milyon euro'ya ret

Ajax, Mustafa Erhan Hekimoğlu'nu transfer etmek için Beşiktaş'ın kapısını çaldı.
Hollanda ekibi, 18 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş'ın kapısını taksitler halinde ödenecek 9 milyon euro ile çaldı.
AJAX, MUSTAFA İÇİN BEŞİKTAŞ'IN KAPISINI ÇALDI
Beşiktaş, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in de kesinlikle satılmasını istemediği Mustafa Erhan için gelen bu teklifi kabul etmedi.
9 MİLYON EUROLUK TEKLİF
Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen Mustafa Erhan'ın Beşiktaş ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
32 MAÇTA SÜRE BULDU: 3 GOL ATTI
Beşiktaş'ta geride kalan sezonda 32 maçta süre bulan Mustafa Erhan Hekimoğlu, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.