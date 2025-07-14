Beşiktaş'tan Orkun Kökçü'ye özel video

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, transfer görüşmeleri için İstanbul'a getirdiği 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Orkun Kökçü'yü satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan duyuruda, kiralama bedeli ödenmeyeceği ifade edilirken, oyuncunun kalıcı transferi ise 25 milyon euro olarak belirlendiği açıklanmıştı.

GÖRKEMLİ İMZA TÖRENİ

Daha sonra ise milli futbolcu için Dolmabahçe'de taraftara açık bir imza töreni düzenlemişti.

Törene Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda siyah-beyazlı taraftar katılmıştı.

ORKUN'A ÖZEL VİDEO

Bu gelişmelerin ardından takımın kamp yaptığı Avusturya'ya giden orta saha oyuncusu için özel bir video paylaşıldı.

Beşiktaş Kulübü, sosyal medya hesabından yayınladığı gönderiyle Orkun'un transferini duyurdu.

Videoda ise birçok Beşiktaş efsanesi yer aldı.

Siyah-beyazlıların eski futbolcuları; Atiba Hutchinson, Pascal Nouma, Mehmet Özdilek, Metin Tekin ve İlhan Mansız video klipte oynadı.

Ünlü isimler Zafer Algöz ve Ceza da Orkun'un tanıtım videosunda boy gösterdi.

Öte yandan Orkun Kökçü ve Mehmet Özdilek arasında geçen konuşma ise dikkatleri çekti.

Özdilek'in Orkun'a "Alacağım bir yolcu daha var. Senin yolun açık olsun" sözleri Beşiktaş taraftarını heyecanlandırırken, yeni bir transferin sinyali verildi.

Ayrıca klibin sonunda rapçi Ceza'nın 'Suspus' şarkısı çalındı.